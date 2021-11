Gabon: 46 000 personnes séropositives recensées en 2020

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ONUSIDA a publié son nouveau rapport régional qui dresse la situation épidémiologique du VIH/SIDA en 2020 dans 25 pays africains. Le programme commun des Nations-unies pour le SIDA estime à 46 000, le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Gabon en fin 2020. Bien qu’on observe une légère baisse de cette donnée comparée à 2019 (51 000), le VIH demeure un problème de santé majeur au Gabon.

Le programme des Nations-unies pour le Sida (ONUSIDA) publie chaque année des données relatives à la situation épidémiologique du VIH/SIDA dans le monde. Selon ce rapport, environ 46 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA ont été recensées fin 2020 au Gabon, contre 51 000 en 2019 et 53 000 en 2018. Des données qui seraient toutefois sous-évaluées au regard de la forte probabilité des potentielles personnes infectées vivant dans le déni de leur statut sérologique.

Outre cet argument, l’ONUSIDA explique que « les restrictions engendrées par le covid-19 ont perturbé le dépistage du VIH dans de nombreux pays, et ont entraîné une chute brutale des diagnostics et des orientations vers des traitements contre le VIH ». Lors du Sommet régional sur le VIH/sida en Afrique de l’Ouest et du Centre qui s’est tenu à Dakar du 31 octobre au 2 novembre dernier, les gouvernements des 25 pays présents ont été invités à construire une réponse qui ne laisse personne de côté dans le contexte de COVID-19 et des pandémies émergentes.

Il s’agit par exemple de garantir la préparation à une fourniture de services complets anti-VIH pendant les pandémies et les urgences humanitaires. Alors que le ministère de la Santé s’évertue à mettre l’accent sur la lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon, le SIDA reste un problème de santé majeur qui a causé la mort de 930 personnes au Gabon en 2020, selon l’ONUSIDA.