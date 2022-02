Gabon: 3,7 millions m3 de bois produits en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré la situation économique particulièrement morose avec notamment la baisse du prix du baril de pétrole, le Gabon aura su faire preuve de résilience en parvenant à diversifier quelque peu ses ressources. D’ailleurs, selon la direction générale du trésor français dans ses brèves économiques de janvier 2022, notre pays enregistre une hausse de production de bois en 2021 avec pas moins de 3,7 millions de m3 dont majoritairement des grumes.

Si en 2012, le Gabon produisait moins de 2 millions m3 de bois, la donne semble avoir littéralement changé avec une hausse significative de cette production au moment où le pétrole fait des siennes. D’après la Direction générale du trésor français, la production s’est élevée à 3,7 millions en 2021. Faisant ainsi de notre pays, le premier producteur de bois dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Si cette production compte quasi essentiellement que de grumes avec près des ⅔, il est évident que l’activité à la zone spécifique de Nkok n’en est pas étrangère. « On note qu’au cours des dernières années, le secteur du bois s’est développé plus nettement au Gabon, en lien notamment avec la zone économique spéciale de Nkok. Cela a permis de doubler en 10 ans la production gabonaise », indique la direction générale du trésor français.



Pour les défenseurs de l’environnement, cette hausse de production pourrait générer des coûts irréparables pour l’écosystème. Poussant de ce fait le ministre des Eaux et forêts à jouer la carte de l’apaisement.« On coupe moins de bois qu’on coupait en 2005 au Gabon. Aujourd’hui, on gagne quatre fois plus d’argent, on a créé trois fois plus d’emplois et on coupe 75% de ce qu’on coupait à l’époque », a soutenu le Pr. Lee White. Au-delà de ces chiffres il est judicieux de saluer l’initiative du Chef de l’État de transformer localement notre bois.