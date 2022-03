Gabon: 270 milliards pour la relance des travaux des centrales hydroélectriques de Fougamou et FE2

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 15 mars s’est déroulée la cérémonie de signature de l’accord tripartite entre l’État gabonais et les entreprises la Compagnie de développement des énergies renouvelables (Coder) et China Gezhouba groupe corporation (CGGC). Un accord qui a pour objectif la relance des travaux de construction des centrales hydroélectriques de l’Impératrice Eugénie sur la rivière Ngounié et du FE2 (36 MW) sur la rivière Okano à Mitzic à l’arrêt depuis plusieurs années.

C’est en présence du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épse Mbou et du ministre du Budget et des Comptes publics Édith Ekiri Mounombi épse Oyoumi que le ministre de l’Energie Alain Claude Bilie-By-Nze a procédé à la signature avec les responsables des entreprises Coder et CGGC chargées de financer et matérialiser ce projet.

Selon les termes de cet accord, la Coder s’engage à mettre à la disposition de la CGGC, les financements nécessaires pour la réalisation de ces deux infrastructures. « Nous allons mobiliser environ 270 milliards de FCFA pour donner aux Chinois qui vont être les sous-traitants pour la construction des ouvrages. Et ensuite, la société Coder va les exploiter pendant une trentaine d’années selon la durée de la concession », a indiqué Traoré Mantion, représentant Coder.

Il faut souligner que le redémarrage des travaux de construction de ces deux centrales a pour but de valoriser le potentiel hydroélectrique des deux chutes de l’Impératrice Eugénie (CDI), et du FE2. Ainsi, la construction des deux centrales hydroélectriques va accroître le mix énergétique du Gabon. La centrale FE2 permettra d’améliorer l’électrification de la région du Woleu Ntem avec une interconnexion au réseau électrique de Libreville, tandis que celle de l’Impératrice elle va alimenter en énergie les principaux pôles industriels et les localités situées sur l’axe Fougamou-Lambaréné-Libreville.