Gabon : 1324 le numéro vert pour parler de suicide

Dans le cadre de la lutte contre le suicide au Gabon, le centre national de santé mentale (CNSM) a mis à disposition un numéro d’appel gratuit : 1324. Une équipe mobile d’urgence est disponible 24h/24 pour discuter avec des personnes ayant des pensées suicidaires mais aussi, des individus qui s’inquiètent pour leurs proches atteints de troubles psychiques.

« Pour beaucoup, aujourd’hui encore, la santé mentale relève de la compétence de la médecine traditionnelle. Aidez-nous à changer ce paradigme ». Tel est le message véhiculé par le gouvernement via le ministère de la Santé et des Affaires sociales qui a mis en place le numéro vert gratuit 1324. Ledit numéro vert permet d’échanger en ligne avec un professionnel de la psychiatrie.

Sachant que le Gabon ne dispose que de deux centres prenant en charge des malades mentaux, le Centre national de malades mentaux de Melen et le service de psychiatrie du Centre hospitalier régional de Mouila (CHRM). En effet, ces services traversent des difficultés, notamment des pénuries de personnels, délabrement des bâtiments, problème d’approvisionnement de médicament etc. Le numéro vert est une possibilité de prendre en charge les personnes suicidaires. Un spécialiste est disposé à écouter et conseiller le potentiel patient, et ce, 24h/24.

Le Gabon a l’un taux de suicide les plus élevés en Afrique. Une sonnette d’alarme tirée par le Centre national de santé mental qui prend des mesures pour prévenir sur les troubles mentaux, pouvant mener au suicide. « Parler de suicide peut sauver des vies. Nous sommes à votre écoute 24h/24 » tel est le slogan du CNMS afin d’inciter à appeler le 1324 en cas de problèmes psychiques à penchant suicidaire.

Par ailleurs, ce numéro vert intervient sur la conduite à tenir face à un proche susceptible d’avoir des tendances suicidaires. C’est dans ce même élan qu’il y a un an, le gouvernement avait mis en place le numéro vert pour signaler la présence des malades mentaux dans le Grand Libreville.