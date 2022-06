Franceville: un sexagénaire assassiné au quartier Owassi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le quartier Owassi dans le 2ème arrondissement de la ville de Franceville a été le théâtre d’une macabre découverte dans la nuit du mardi 31 mai au mercredi 1er juin 2022. En effet, le corps sans vie de Fidèle Djinga, un compatriote à la soixantaine révolue a été découvert baignant dans une mare de sang près de son domicile, rapporte le quotidien L’Union. Le premier constat fait état d’un assassinat et une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.

Le phénomène d’insécurité se développe à grande échelle dans plusieurs localités aussi bien du Grand Libreville que de l’intérieur du pays. Dernier fait en date, la découverte du corps de Fidèle Djinga plus connu sous le pseudonyme de « Vieux Gasoil ». Ce dernier aurait été retrouvé aux environs de 2h30 de la nuit gisant dans une mare de sang. Le corps présentait des perforations qui semblaient être faites à l’aide d’un objet contondant sur l’avant-bras.

Informés, les éléments des services judiciaires auraient indiqué qu’au vu des traces de sang se trouvant sur la portière du véhicule de Fidèle Djinga et le long de la ruelle jusqu’au lieu où gisait le corps, la victime aurait été cueillie à la descente de sa voiture. « Ces odieux criminels lui ont donc tendu un guet-apens dans le but de le dépouiller de son argent » a indiqué une source à notre confrère de L’Union. Non sans indiquer que le drame intervient à quelques mois du mariage de « Vieux Gasoil » qui était prévu pour août.

Cinq individus du quartier Sable et tous de nationalité gabonaise auraient été interpellés pour nécessité d’enquête par les officiers de la l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ). Ils ont été placés en garde à vue en attendant d’être fixés sur leur sort et que leur alibi soit vérifié. Un énième drame qui devrait interpeller les plus hautes autorités quant à la nécessité de la mise en place de police de proximité afin de stopper l’insécurité en recrudescence depuis quelque temps dans le pays.