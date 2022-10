France: «O’kwat food», le restaurant africain du Gabonais Saik1ry ouvre ses portes à Marseille

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est officiel, le premier restaurant « O’kwat food » de l’ancien rappeur gabonais Saik1ry est désormais ouvert dans le 16ème arrondissement de Marseille, ville portuaire du sud de la France. C’est à travers une publication sur sa page Facebook que ce dernier a rendu la nouvelle public ce jeudi 22 septembre 2022.

C’est assurément une bonne nouvelle pour les amoureux de cuisine africaine vivant en hexagone. O’kwat food est le premier restaurant de l’ancien rappeur gabonais Saik1ry situé à Marseille dans le 16eme arrondissement (Lestaque) et est ouvert depuis plus de trois semaines.

En effet, O’kwat food est un concept de restauration rapide de cuisines africaines avec des saveurs du Gabon, Sénégal, Mali, Cameroun, Côte-d’Ivoire pour ne citer que ceux-là. Selon l’initiateur, l’endroit est convivial et les livraisons sont disponibles « en plus de la livraison ou dû emporter, la restauration sur place est possible et la décoration permet de se sentir dans un cadre chaleureux et chill, comme à la maison ».

Image d’intérieur © D.R.

Déjà passionné par la restauration, en classe de 2nd Saik1ry a commencé à œuvrer dans ce domaine au quartier bellevue 2 de Libreville, ce pendant 2 ans. « Chaque soir après les cours, je vendais les Brochettes , connaisseur connaît. Ce projet a connu un certain succès, mais j’ai dû tout arrêter pour poursuivre mes études supérieures ».

Pour informations, Saik1ry est titulaire de deux Masters 2 et d’un diplôme d’études universitaires, une courte carrière de cadre consultant, ce dernier décide de passer à l’action en début de 2022 afin de matérialiser ses projets.