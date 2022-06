Forum Afrique-France: Yves Fernand Manfoumbi en VRP du potentiel gabonais 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 23 juin 2022 s’est ouvert à Paris en France le Forum Afrique-France organisé par le Conseil Français des investisseurs en Afrique (CIAN). Une rencontre qui verra la participation du Gabon par l’entremise de son ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprise Yves Fernand Manfoumbi qui prendra part à la table ronde sur l’urgence de la sécurité alimentaire et agricole du continent.

C’est aux côtés de ses collègues Alain Claude Bilie-By-Nze et Hugues Mbadinga Madiya, respectivement ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques et ministre de la Promotion des investissements, que Yves Fernand Manfoumbi prend part à cette deuxième édition du Forum Afrique-France. Une rencontre qui a pour objectif d’échanger sur les stratégies à mettre en œuvre pour une relance durable des économies africaines.

Dans le cadre de cette rencontre, le ministre du Commerce a participé activement à la table ronde sur l’urgence de la sécurité alimentaire et agricole du continent. Occasion pour le membre du gouvernement de décliner la vision du Gabon en matière d’accroissement de la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut soit 4% actuellement. « L’ambition que nous avons de dire comment nous allons amener cette agriculture à avoir une croissance à deux chiffres. Mais pour que cela se fasse, nous avons identifié un ensemble de spéculations et parmi celles-ci, nous avons le manioc, nous avons la banane plantain et nous pensons qu’il faut développer deux moteurs. Le moteur domestique et le moteur export », a-t-il souligné lors de son intervention.

Par ailleurs, Yves Fernand Manfoumbi a rappelé la nécessité de diversifier l’économie en identifiant les secteurs relais et moteurs de croissance. Il a d’ailleurs relevé que le Plan d’accélération de la transformation initié par le gouvernement a identifié à son axe 4 le développement de l’agriculture à travers la substitution des importations.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris