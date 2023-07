Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la sensation du côté du Paris Saint-Germain (PSG) format Luis Enrique. En effet, Noha Lemina ne cesse d’impressionner le staff technique, ses coéquipiers et même les adversaires. Face à Al-Nassr en amical, le footballeur d’origine gabonaise s’est adjugé le titre honorifique d’homme du match.

Aligné lors du match de préparation face à Al-Nassr, Noha Lemina a rendu l’ascenseur à Luis Enrique. La confiance accordée par le coach ibérique a été saluée par la critique. Et pour cause, le cadet des Lemina s’est distingué face à l’équipe de Cristiano Ronaldo au Japon (0-0). Pressing, grinta et self control, ce gamin de 18 ans a tout donné.

Noha Lemina, désigné homme du match devant CR7

Venus en masse pour observer les stars parisiennes, les fans nippons ont dû faire connaissance avec des nouveaux talents. Au nombre de ces découvertes, le très remuant Noha Lemina. Le jeune milieu polyvalent a tapé dans l’œil des médias. À cela s’ajoutent son bagage technique et sa grinta. Suffisant pour mener l’attaque du PSG.

Sur son aile gauche, le jeune attaquant de 18 ans a, selon RMC Sport, « été le plus Parisien le plus dangereux de la rencontre. Aux côtés d’un Marco Asensio perdu en faux 9 et d’un Carlos Soler transparent ». Le latéral droit d’Al-Nassr en a eu des sueurs froides. Sultan Al-Ghanam a été balloté par le culot innocent du titi parisien.

Parti pour rester avec l’équipe première du PSG

C’est le destin le plus évident pour la petite du camp de loges. Sa performance XXL lui a valu de jouer l’intégralité de la rencontre. Pourtant, Luis Enrique a fait tourner la quasi-totalité de l’effectif. En deuxième période, il a été épaulé par Ilyes Housni et Ismaël Gharbi. De quoi le replonger dans les années de formation.

Le natif de Libreville en 2005 n’a pas manqué sa satisfaction sur Instagram. « Très fier de cette première titularisation ». Pour information, Noha Lemina a été formée à la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. C’est à l’âge de 9 ans qu’il sera repéré par le Paris Saint-Germain. Il a signé en professionnel en octobre 2022.