Football: le Tout Puissant Akwembe suspend Orphé Mikala pour des soupçons d’abus sexuels

C’est l’une des premières conséquences de la dénonciation massive faite le journaliste d’investigation indépendant Romain Molina. En effet, cité par des présumées victimes d’abus sexuels, l’entraîneur Orphé Mikala, le directoire du Tout-puissant Akwembe a décidé de suspendre son agent et ce, le temps de l’enquête.

Cité dans le cadre de la sulfureuse affaire des abus sexuels où des images et des messages à caractère pédophiles dont il serait l’émetteur, Orphé Mikala vient de recevoir le coup de massue de la part de la Direction générale du club qui l’emploie. En effet, le club de D3 Tout-puissant Akwembe a annoncé la suspension du présumé pédophile.

« C’est avec beaucoup de stupéfaction que nous venons d’apprendre sur les réseaux sociaux des révélations de soupçons de pédophilie du coach du Tout Puissant Akwembé. Le club ne se reconnaît pas dans de tels agissements et par mesure conservatoire », a annoncé la Direction générale du club. En conséquence, Coach Mickala Orphé, est suspendu de toute activité au sein du club.

Par ailleurs, le club a marqué son indignation vis-à-vis d’un comportement de nature à détériorer l’image du football. « Le Tout Puissant Akwembé condamne ces actes ignobles et reste aux côtés des victimes, de leurs familles et leur garantit de son soutien pour éradiquer ces maux du football gabonais », a conclu le directoire dudit club. Pour l’heure, le mis en cause est porté disparu. Toute chose qui le rend injoignable.