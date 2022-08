Football féminin: les Panthères perdent encore une place au classement FIFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’heure où les pays africains s’activent pour faire du football féminin un outil de mise en valeur de l’élite sportive, le Gabon semble lever le pied. Pas de championnat structuré, gestion scabreuse de l’équipe nationale, résultat les Panthères reculent encore d’une marche au dernier classement FIFA en quittant de la 134 à la 135ème place mondiale.

Si les Panthères femmes ont tenté de créer l’exploit contre les Togolaises pour se qualifier en Coupe d’Afrique des nations (CAN) récemment déroulée au Maroc, ce sont bien les Sud-africaines qui ont décroché la palme d’or en s’adjugeant un énième titre malgré la présence de l’ogre nigérian. Un scénario qui se répète presque à chaque édition où le Gabon s’arrête aux qualifications.

D’ailleurs, ces résultats négatifs n’ont visiblement pas aidé l’équipe nationale. En effet, le classement FIFA du mois de Juillet 2022 met en lumière les effets néfastes de l’amateurisme autour des Panthères Femmes. Ces dernières passent de la 134e à la 135e place mondiale. Sur le plan continental, elles stagnent à la 20e place. Une énième place perdue au profit des nations engagées dans les coupes continentales.

Seulement, nos félines n’ont pas à rougir tant elles se sont défendues avec les moyens du bord. Qu’espérer avec une équipe nationale encore négligée par les dirigeants du sport roi? Déjà antérieurement, nous mettions en lumière le fait que ces internationales n’auraient reçu que 200.000 FCFA de primes quand on sait que la simple convocation des hommes vaut près de 30 fois plus.



Pour information, la zone Uniffac reste dominée par les Lionnes indomptables du Cameroun classées 54eme mondial. Ces dernières sont secondées par la Guinée Equatoriale qui a gagné 2 places grâce à leur performance à la dernière CAN. Passant ainsi de la 75 ème à la 73ème place. Puis viennent les deux Congo en l’occurrence Brazzaville et Kinshasa qui occupent les 114 et 115 èmes places mondiales.