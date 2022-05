Fegafoot: la Commission de recours confirme l’élection de Pierre Alain Mounguengui

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable coup de tonnerre qui vient de s’abattre sur les têtes de Jérôme Efong Nzolo (JEN) et Valéry Ondo Ebè. En effet, chargée de traiter le contentieux né à l’issue de l’élection du Comité de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), la Commission de recours de l’instance faîtière du football a rejeté les requêtes introduites par les deux candidats malheureux et confirmé la victoire de Pierre Alain Mounguengui, écroué à sans familles.

C’est ce mardi 10 mai 2022 que la commission de recours de la Fédération gabonaise de football a rendu public son verdict sur le contentieux opposant Jérôme Efong Nzolo au président sortant Pierre Alain Mounguengui. Déposé quelques 24 heures seulement après le vote réalisé devant la presse nationale et internationale, le recours de l’instructeur FIFA par ailleurs, ancien Directeur général adjoint de l’Office national du développement du Sport et de la Culture (ONDSC), a été purement et simplement rejeté car « ne reposant sur des moyens et prétentions mal fondés ».



Pourtant à l’article 1er de ladite décision répertoriée N°006/FEGAFOOT/CD ROM/2022, la Commission des recours de l’instance faîtière du sport roi dans notre pays souligne que « le recours introduit par Monsieur Jérôme Efong Nzolo est recevable en la forme ». Fort de cela, l’article 3 de la même décision a annoncé que l’élection de Pierre Alain Mounguengui à la tête de la Fédération Gabonaise de Football est bel et bien « confirmée ». Il pourrait s’agir d’une première lueur d’espoir pour « PAM » dans ce tourbillon judiciaire et médiatique. Nous y reviendrons !