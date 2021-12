Exposition de Dubaï 2021: Lee White, Moandza Mboma et Anne Nkene en VRP du potentiel du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

A Dubaï le week-end écoulé pour présenter à la fois l’expertise environnementale du Gabon, ses atouts forestiers et ses nombreuses potentialités, le ministre des Eaux et Forêts, le Pr Lee White, le directeur général de l’Agence nationale de la Promotion des Investissements (ANPI), Ghislain Moandza Mboma et l’administratrice générale de l’Autorité administrative de la zone économique spéciale de Nkok, Anne Nkene Biyo, se sont mués en VRP. Tout au long de la journée dédiée au Gabon, ces derniers ont ainsi présenté le leadership du pays en matière de conservation de sa biodiversité.

Prévue initialement pour l’an dernier mais reportée du fait de la pandémie de covid-19, l’exposition universelle ouverte à Dubaï le 1er octobre dernier et prévue jusqu’au 31 mars 2022, voit la participation du Gabon en plus de 189 autres pays. Leader sous régional et continental en matière de préservation de la biodiversité, le pays dont la préservation de la forêt primaire constitue un enjeu majeur de développement, a eu l’occasion ce lundi à travers son « National Day », de présenter ses nombreuses potentialités.

En effet, à travers les interventions successives du Pr Lee White, ministre en charge des Eaux, des Forêts, de la Mer, celle de Ghislain Moandza Mboma, directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), mais également de Anne Nkene Biyo, administratrice générale de l’Autorité administrative de la zone économique spéciale de Nkok, le Gabon dont le pavillon est érigé dans l’aile géographique « Durabilité », a présenté ses nombreux atouts.

Entre ses écosystèmes naturels, sa biodiversité unique avec ses parcs nationaux dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et ses ressources naturelles vierges, le pays a donc su, à travers ses VRP dont la ministre en charge de la promotion des investissements Carmen Ndaot, se présenter sous son meilleur jour. Une vitrine qui devrait booster à la fois sa politique de lutte contre le changement climatique et sa politique de promotion de son économie verte et touristique.



Placé sous le thème de la « création d’un avenir durable », cette exposition universelle, qui s’articule donc autour de la durabilité et la capacité des Etats à créer des opportunités en faisant plus avec moins, tout en protégeant et préservant notre environnement pour les générations futures, revêt plusieurs enjeux. Des enjeux dont le Gabon est fort logiquement, partie prenante.