États-Unis : Emm’a et Espoir la Tigresse nominées à la 10ème édition des AFRIMMA

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une publication sur sa page Facebook que la jeune chanteuse gabonaise a rendu la nouvelle publique le mardi 8 août 2023. En effet, Emma’a et Espoir la Tigresse sont nominées aux African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) 2023 dans la catégorie Best Female Central Africa.

La panthère devenue plus épanouie depuis son départ de l’écurie de Sean Bridon ne cesse de faire parler d’elle. Et pour cause, la voix sensationnelle de la jeune Emma’a a encore traversé les frontières du Gabon. Après son passage au Quai 54 et son séjour en Côte d’Ivoir pour l’enregistrement de son premier EP, l’artiste vient d’être nominé dans une compétition internationale.

Emma’a et Espoir la Tigresse en compétition pour le Gabon

En effet, les auteurs des titres « Encré » et « Abiane sont nominés à la 10ème édition de la prestigieuse cérémonie de remise des prix de la musique africaine dans la diaspora, African Musik Magazine Awards (AFRIMMA). Dans la catégorie Best Female Central Africa. C’est donc face à d’autres pointures de la musique que les artistes vont devoir s’affirmer.

Ces dernières ont dors et déjà invité leur fanbase respective et les mélomanes gabonais à voter massivement pour elles. Et ce en donnant des orientations. « Pour que votre vote soit validé vous devez renseigner vos nom, prénoms, adresse mail et voter dans toutes les catégories de l’Award » a expliqué Emma’a. Une action possible à l’adresse suivante https://afrimma.com/afrimma-2023-nominees.

Un premier trophée pour les chanteuses?

C’est tout le mal qu’on pourrait souhaiter à ces étoiles montantes de la musique gabonaise. Espoir la tigresse et Emma’a ont démontré une fois de plus leur détermination à s’imposer musicalement au Gabon et en Afrique. Il est judicieux de préciser que les votes sont déjà ouverts. La cérémonie de remise de prix aura lieu le dimanche 17 septembre 2023 à Dallas au Texas. D’ors et déjà l’équipe de Gabon Media Time leur souhaite bonne chance et que la meilleure gagne.