Élections Gabon 2023 : accès internet restreint, Whatsapp hors service !

Fruit du hasard ou mesure autocratique, la coupure de la fibre optique et des données mobiles 3G et 4G, ne manque pas de faire réagir à Libreville. Les populations tentent en vain de se connecter à internet via VPN alors que le vote se poursuit.

Si aucun communiqué n’a été fait par le gouvernement encore moins par les opérateurs de téléphonie mobile, la réalité est qu’à l’heure d’aller aux urnes les gabonais se retrouvent sans accès internet. Si les données mobiles via Airtel étaient les prémices, la fibre optique n’a pas tardé à emboîter le pas.

Libreville désormais en autarcie ?

C’est ce que l’on pourrait être tentés d’affirmer sans risque de faire entorse à l’ordre public. Puisque que les faits sont fidèles et les commentaires libres. Sur la toile c’est la panique. Plusieurs internautes ont révélé « ne plus être en ligne sur WhatsApp depuis 14 heures ».

Les premiers retours de sources bien informées faisaient état d’une instabilité chez l’opérateur Airtel Gabon. Pourtant, espérant contourner cette difficulté en misant sur la Wifi, les ménages ont bien pu se rendre compte que seule une poignée de quartiers en avaient encore accès.

Stopper la mobilisation via les réseaux sociaux ?

Pour bon nombre des gabonais, la situation instable de la connexion internet n’aurait en vérité qu’une seule fin « stopper les dénonciations dans les centres de vote ». Il faut dire que depuis 6 heures du matin, les populations sont à pied d’œuvre pour remplir leur devoir dans les urnes.

Seul bémol, les carences organisationnelles du Centre Gabonais des élections (CGE) ont imposé un climat de dénonciations de ces atteintes. Retard à l’allumage, disparition des bulletins de l’opposition Pr. Albert Ondo Ossa, maintien des bulletins des candidats retirés, tout y passe. À l’heure où nous couchons ces lignes, la connexion reste décadente.