Elections 2023 : seulement 16 femmes sur 101 présidents de commissions

Le président du centre gabonais des élections (CGE), Michel Stéphane Bonda a procédé, le mardi 4 juillet 2023, à la nomination des membres des commissions électorales locales et consulaires le dimanche. Il en ressort de cette composition irrégulière que sur les 101 commissions locales et consulaires créées seulement 16 d’entre elles seront présidées par des femmes.

Alors qu’Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo Ondimba s’acharnent à défendre la parité entre les deux sexes, certains semblent fouler aux pieds ces efforts du couple présidentiel. Pour preuve, lors de la désignation des membres des commissions électorales locales et consulaires Michel Stéphane Bonda a complètement fait l’impasse sur la place des femmes dans ces joutes électorales.

La parité homme-femme superflue pour les élections?

c’est en tout cas ce qui ressort des déclarations du CGE. S’agissant des commissions électorales locales et consulaires. En vue de l’organisation de l’élection du président de la République, de l’élévation des députés à l’Assemblée nationale et de l’élection des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux de l’année 2023.

En effet, sur les 89 commissions locales seulement 13 femmes seront présidentes. Pour ce qui est des 14 commissions consulaires, on en dénombre 3. Pour un total de 16 femmes sur 101 commissions. En parfaite violation de la Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et ceux des femmes aux emplois supérieurs de l’État.

Aurevoir la décennie de la femme

C’est assurément cette direction qu’a empruntée le Gabon. Car depuis la préparation des élections générales les nominations démontrent clairement que la décennie de la femme a été releguée aux calendes grecques. Avec l’invisible représentation féminine au sein de la Haute Autorité de la Communication (HAC), le peu de femmes membres du bureau politique au sein du parti de masse pour ne citer que ceux-là. Gageons que les dirigeants rectifieront le tire.