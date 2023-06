Denis Bouanga : « La RDC a eu de la chance »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Surprises sur sa pelouse par des Léopards en mission, les Panthères du Gabon peinent à avaler cette défaite. D’ailleurs, en marge de cette rencontre Denis Bouanga aurait déploré la prestation attentiste des congolais. Pour l’international gabonais, la chance aurait été un gros facteur, rapporte Irisfootball.com.

Si les populations présentes au stade de rénovation de Franceville étaient furieuses, il semble que les acteurs eux-mêmes ont été contraints. C’est le cas de Dénis Bouanga. L’international gabonais aurait pointé du doigt le manque de jeu pratiqué par les hommes de Sébastien Desabre. Ces derniers auraient eu beaucoup de baraka pour réaliser le parfait hold-up.

Denis Bouanga furieux

Si la majorité de la rencontre a été rythmée par les offensives muettes des Panthères du Gabon, au terme des 90 minutes c’est bien la République démocratique du Congo qui a fait un pas de géant vers la CAN 2023. Et pour cause, le résultat du soir était de 2 buts à zéro en leur faveur.

Pourtant les gabonais ont tiré à 17 reprises vers les buts de Lionel Mpasi. Pour seulement 6 tirs cadrés. Maladroit à la finition, l’attaquant de Los Angeles FC s’est offusqué quant à l’attitude de leurs adversaires. Pour le n° 20 des Panthères du Gabon, les astres n’étaient simplement pas de leur côté. Sinon, leur performance collective aurait été bonne.

« La RDC a eu de la chance »

Visage fermé après le coup de sifflet donné par l’arbitre égyptien, Denis Bouanga n’est pas allé de mains mortes contre Chancel Mbemba et cie. « La RDC a eu de la chance dans ce match », aurait-il indiqué. Avant de poursuivre en admettant que « l’équipe a bien joué et a dominé en termes d’occasions franches, mais a manqué de réalisme devant le but ».

Dans son analyse globale, l’attaquant gabonais est assez élogieux envers ses coéquipiers qui n’auraient manqué de d’un peu de chance. « L’adversaire n’a pas proposé grand-chose sur le plan du jeu », rapporte la même source. Une leçon de réalisme pour le meilleur buteur de la dernière Champions League Concacaf. De haut de ses 32 capes pour 7 buts, Denis Bouanga peut rectifier le tir en septembre contre la Mauritanie.