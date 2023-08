Crise au Niger : l’UA opposée à une intervention militaire de la CEDEAO

Ecouter cet article Ecouter cet article

La liste des pays et organisations internationales opposés à la solution militaire au Niger ne cesse de s’allonger. Dernier en date, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) qui s’est réuni le 14 août dernier et s’est clairement opposé à toute intervention militaire visant à faire plier les putschistes au Niger.

Le traumatisme de la crise en Libye continue visiblement de hanter l’Union africaine (UA). Devant la volonté de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) d’envisager une option militaire au Niger, l’organisation africaine affiche ouvertement son opposition, isolant un peu plus l’organisation ouest-africaine.

Privilégier une politique de sanction contre les putschistes

Éviter toute situation tendant à aggraver une situation politique et sécuritaire déjà fragile, dans une région particulièrement instable. Tel est l’objectif du Conseil de paix et de sécurité qui a encore en mémoire l’échec libyen. Toutefois, à défaut de cautionner une opération militaire, elle a initié des sanctions dont la suspension temporaire du Niger de toute activité de l’organisation.

Le positionnement de l’UA s’inscrit clairement en rupture avec le bellicisme affiché par la CEDEAO qui est, depuis le 26 juillet, au premier plan dans cette crise. En effet, même si l’organisation ouest-africaine privilégie à présent le dialogue, le spectre d’une intervention militaire plane toujours sur le Niger, à en croire la rencontre des chefs d’Etat major de la CEDEAO qui a lieu au Ghana durant deux jours.

Pour rappel, depuis le 26 juillet, date du coup d’État au Niger, plusieurs pays de la région et non des moindres, ont clairement affiché leur opposition à la solution militaire. C’est notamment le cas de l’Algerie, du Tchad, mais aussi de la Guinée Bissau et du Cap-Vert.