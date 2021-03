Covid-19: Guy Patrick Obiang évoque une stabilisation des contaminations

Ce lundi 08 mars 2021, lors de son traditionnel point de presse sur la situation épidémiologique liée à la pandémie de la Covid-19 sur le territoire national, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé une stabilisation des cas de contamination. Une nouvelle qui, au lendemain de la survenue des nouveaux cas de décès, laisse entrevoir l’espoir d’une baisse des contaminations.

S’achemine-t-on vers une décrue des contaminations à la Covid-19? C’est du moins ce qu’on peut penser après la sortie du membre du gouvernement qui a fait état d’une stabilisation des contaminations. Une évidence confirmée par les chiffres qui toutefois devraient susciter la plus grande vigilance quant à la circulation toujours effective du virus.

Pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, « malgré cette stabilisation avec une moyenne de 175 cas par jour depuis le 1er mars, la courbe évolutive reste élevée et témoigne de la circulation active du virus dans la communauté » . Il est encore plus nécessaire selon ce dernier de prendre des mesures plus efficaces car les personnes ayant des antécédents médicaux sont celles qui sont le plus exposées.



« Ces personnes étant hypertendues, diabétiques, asthmatiques, ayant des comorbidités sont les plus vulnérables à la pandémie de la Covid-19 », a-t-il rappelé, précisant par ailleurs que « la vaccination contre la Covid-19 paraît une nécessité absolue pour protéger les populations à risque ».