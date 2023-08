Coupe de l’unité/2e édition : l’As Stade Blanc sacré champion !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancée le samedi 12 août dernier, la deuxième édition de la Coupe de l’unité a livré son épilogue le lendemain avec la victoire de l’As Stade Blanc. Initiateur de cette compétition qui vise à unifier par le biais du sport les fils de l’Ogooué-Maritime, Jean Fidèle Otandault (JFO) a personnellement remis le trophée au vainqueur.

Féru de sport, Jean Fidèle Otandault ne manque pas d’usiter ce canal pour rappeler aux Marigovéens l’amour qui devrait prévaloir entre eux. Pour preuve, l‘élu sortant du deuxième arrondissement de Port-Gentil a organisé une compétition de football du 12 au 13 août dernier. Comme un symbole, c’est la joueuse As Stade Blanc qui s’est adjugé ce titre.

La coupe de l’unité reste au 2e arrondissement !

C’est le résultat de ce tournoi format expéditif qui a réuni les meilleures formations des 4 arrondissements de la cité pétrolière. D’As Jeunes Talents à As Stade Blanc en passant par FC Marigovéen, Mpeve et Look des stars, le niveau était digne des grandes soirées européennes. Le public venu en grand nombre n’est pas étranger à ce spectacle.

Une ambiance conviviale enjolivée par les antagonistes sportifs. Ambassadeur de cette compétition, Jean Fidèle Otandault n’a pas manqué une minute de cette 2e édition de la Coupe de l’unité. Proche de sa base électorale, l’ancien ministre du Budget et des comptes publics a pu assister au sacre de l’équipe de son fief. En effet, l’As Stade Blanc a décroché le graal.

La jeunesse sacrée pour Jean Fidèle Otandault

Cette deuxième édition de la Coupe de l’unité a été l’occasion pour la jeunesse marigovéenne de communier autour d’un même idéal : le sport. À ce propos, le capitaine de l’As Stade Blanc s’est réjoui de l’épilogue. « Notre objectif était d’arriver en finale et la gagner. C’est chose faite maintenant ! Mission accomplie, mais vraiment toute l’équipe est à féliciter », a-t-il Giles Mavoungou.

Pour sa part, le parrain de cette compétition n’a pas masqué sa fierté à l’issue de cette énième réussite qui a mis la jeunesse à l’honneur. « J’ai voulu donner un cachet tout particulier à la jeunesse, qui est sacrée pour le camarade Ali Bongo Ondimba. Voilà pourquoi j’ai organisé cette compétition », a indiqué Jean Fidèle Otandault. Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.