Coup d’État au Gabon : reprises des activités ce jeudi 31 août 2023

C’est ce qu’a annoncé le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans un communiqué publié ce mercredi 30 août 2023. Cette reprise obéira à l’observation du couvre-feu instauré désormais entre 18h et 6h.

Après plus de 72 heures d’arrêt internet, en raison des élections générales du 26 août 2023 qui ont bouleversé le cours normal de la vie économique, les activités spécifiques et générales reprendront dès le jeudi 31 août 2023. Selon le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi, cette reprise émane de la volonté du CRTI de permettre aux compatriotes de vaquer à leurs occupations.

« Le président de la transition, le Général Oligui Nguema Brice prend l’engagement de préserver l’outil économique, de garantir la paix et la stabilité de notre cher Gabon. Eu égard à ce qui précède, dès demain le 31 août 2023 les gabonais pourront à nouveau librement vaquer à leurs occupations entre 6 heures et 18 heures. La restriction de circulation reste en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin jusqu’à nouvel ordre » a déclaré, le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi. Non sans manquer de rappeler qu’un couvre-feu allant de 18 à 6 heures était toujours en vigueur.