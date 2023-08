Coup d’État au Gabon : maintien du couvre-feu de 18 heures à 6 heures

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mercredi 30 aout 2023 que le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi a annoncé d’autres mesures après le coup de force opéré par les Forces armées gabonaise (FAG). Ainsi, s’il a annoncé la reprise des activités, il a également indiqué que le couvre-feu était maintenu de 18 heures à 6 heures.

Si elle était déjà en vigueur en raison des élections générales du 26 août 2023, la mesure portant couvre-feu sur l’ensemble du territoire a été maintenu à la suite du bouleversement historique intervenu aux environs de 4 heures du matin après l’annonce d’une prise de pouvoir par, l’armée gabonaise.

Le couvre-feu réaménagé après le Coup d’État au Gabon

Lors de leur dernière communication, le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi, a annoncé le maintien du couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national. « La restriction de circulation reste en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin jusqu’à nouvel ordre » a indiqué le porte-parole du Comité pour la transition et la Restauration des Institutions (CTRI).



À noter que dans la foulée, les militaires réunis au sein du CTRI ont indiqué que les Gabonais « pourront à nouveau librement vaquer à leurs occupations entre 6 heures et 18 heures. ». Il faut souligner de ces mesures visent sans aucun doute à maintenir la quiétude et la sécurité au sein de la population, surtout en cette période très sensible.