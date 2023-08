Coup d’État au Gabon : l’ONU invite l’armée à engager un dialogue inclusif

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plusieurs heures après le putsch orchestré par les militaires réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le porte-parole du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) Stéphane Dujarric a, dans un communiqué daté du mercredi 30 aout, tenu à interpeller ces derniers sur la nécessité d’instaurer un dialogue inclusif en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel.

Après les réactions de la France, la Chine et même de la CEEAC, celle de l’Organisation des Nations Unies ne sait pas fait attendre. C’est donc par la voix du porte-parole du secrétaire général de l’ONU que l’organisation internationale a tout d’abord tenu à condamner « fermement la tentative de coup d’État » estimant que cette opération n’était pas le moyen de résoudre la crise post-électorale

L’armée appelée au dialogue inclusif

Dans sa communication, Stéphane Dujarric a appelé « tous les acteurs concernés à faire preuve de retenue, à engager un dialogue inclusif et constructif ». Selon le diplomate, le Secrétaire général, l’Organisation des Nations Unies a réaffirmé sa ferme opposition aux coups d’État militaires. Des propos qui visent à veiller à ce que l’État de droit et les droits de l’Homme soient pleinement respectés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions.



Tout en invitant le Comité pour la transition et la restauration des institutions « à garantir l’intégrité physique du Président de la République et de sa famille », l’ONU a appelé à l’ouverture d’un dialogue entre les différents acteurs du pays. « Le Secrétaire général appelle tous les acteurs concernés à faire preuve de retenue, à engager un dialogue inclusif et constructif et à veiller à ce que l’État de droit et les droits de l’Homme soient pleinement respectés », a-t-il indiqué.