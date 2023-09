Coup d’État au Gabon : les États-Unis appellent à préserver le régime civil après la transition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Silencieuse depuis la prise de pouvoir par des militaires unis dans le Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI), la diplomatie américaine est enfin sortie de sa réserve ce jeudi 31 août 2023. Pour Washington, la transition en cours doit aboutir à « préserver le régime civil ».

Quelques heures après le coup de force réussi à Libreville, le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema a d’ores et déjà soutenu que sa gestion sera axée sur le maintien de la paix et le rétablissement de l’ordre institutionnel. Une mission à double enjeu qui devrait être menée sur plus d’un an.

Les États-Unis préoccupés par la situation au Gabon

Si la France a condamné le coup d’État perpétré par Brice Clotaire Oligui Nguema et ses hommes, la Russie et les États-Unis se montrent plus détachés. D’ailleurs, le rétablissement de l’accès à Internet, ainsi que des chaînes étrangères suspendues par Ali Bongo Ondimba, semble être des signaux positifs.

Au fait de la situation, le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a exhorté l’armée gabonaise au pouvoir à préserver le régime civil. Non sans manquer de souligner son inquiétude quant à la détention du président sortant Ali Bongo Ondimba. Lequel avait été reconduit au terme d’un scrutin contesté.

Une transition et pas plus pour Washington ?

C’est la lecture qui pourrait d’emblée être faite de la déclaration du porte-parole du département d’État américain. S’il ne condamne pas de manière explicite cette prise de pouvoir par la force, Matthew Miller a appelé Brice Clotaire Oligui Nguema et l’ensemble des forces armées à s’assurer que le pouvoir revienne in fine au peuple.

À ce propos, les autorités États-Uniennes ne manquent pas d’exhorter « les responsables à libérer les membres du gouvernement et leurs familles, à assurer leur sécurité et à préserver le régime civil ». Pour rappel, les militaires et policiers gabonais ont annoncé, mercredi 30 août, l’annulation des élections au Gabon et la mise à plat des institutions.