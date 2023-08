Coup d’État au Gabon : le Général Brice Oligui Nguema désigné président de la transition

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la suite d’une réunion qui s’est tenue avec l’ensemble des commandants en chef des Forces de sécurité et de sécurité ce mercredi 30 aout 2023 que le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) a annoncé la désignation du général Brice Oligui Nguema. Une nomination par ses pairs qui confirme un peu plus la réussite du coup de force opéré par les militaires gabonais à la suite des élections.

C’est par la voix de son porte-parole, le Lt. Colonel Ulrich Manfoumbi, par ailleurs Chef de Régiment de connaissance, d’appui et de soutien que le CTRI a annoncé de nouvelles mesures à la suite du coup d’État intervenu après la réélection d’Ali Bongo Ondimba. Ainsi, à la suite d’une réunion qui s’est tenue quelques heures après le coup de force, c’est le commandant en chef de la Garde républicaine qui a été porté à la tête de la transition.

Le patron de la Garde républicaine, le Général Brice Oligui Nguema aux commandes !

Commandant en chef de la Garde républicaine, général Brice Oligui Nguema a rejoint très tôt la garde républicaine. Après une formation à l’Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, il devient l’un des aides de camp du président Omar Bongo, et le reste jusqu’à sa disparition en juin 2009. A l’arrivée d’Ali Bongo au pouvoir, il est envoyé à l’étranger, comme attaché militaire à l’ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal.

En 2019, Brice Oligui Nguema, alors colonel, est rappelé au Gabon où il remplace un autre colonel à la tête du service de renseignement de la garde républicaine. En avril 2020, il est promu à la tête de la garde républicaine, où il impulse des réformes en vue de la rendre plus efficace dans sa mission fondamentale. C’est donc cet officier supérieur qui aura la lourde charge de conduire la transition après 50 ans du pouvoir du clan Bongo.