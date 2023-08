Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ancien Chef de l’Etat ivoirien Henri Konan Bédié est décédé, ce mardi 1er août 2023, à l’âge de 89 ans à la Polyclinique internationale Sainte Marie de Cocody. Suite à un malaise survenu plus tôt dans la journée, il a été évacué en urgence par hélicoptère depuis sa ville natale de Daoukro, à 230 KM au nord d’Abidjan la capitale économique.

Henri Konan Bédié est décédé ce 1er août à la Polyclinique Sainte Marie de Cocody, une des communes du district d’Abidjan. L’information est tombée cette nuit avant d’être relayée par plusieurs médias nationaux puis internationaux. L’ancien chef de l’Etat ivoirien aurait succombé à son malaise après plusieurs tentatives de réanimation.

Houphouëtiste concepteur de l’« l’ivoirité »

Plus tôt dans la journée, certains médias indiquaient déjà que le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), serait en passe d’être évacué à la suite « d’un léger malaise ». Son entourage, après avoir confirmé l’information, se voulait rassurant en affirmant que ce n’était « pas bien grave ». La nouvelle de ce décès a donc pris tout le monde de court.

« Houphouëtiste » convaincu, Henri Konan Bédié était un personnage central de la vie politique de Côte d’Ivoire. Ayant succédé à son mentor Félix Houphouët-Boigny en 1993. Alors qu’il a du mal à faire l’unanimité, il conçoit lors de la convention nationale du PDCI à Yamoussoukro, en août 1995, pour la première fois « l’ivoirité » et, dans la foulée, demande à des universitaires de théoriser la notion. Il s’agit avant tout d’exalter les « valeurs » ivoiriennes sauf que le concept a été dévoilé et a conduit plus tard à la violence.

Henri Konan Bédié chantre de la paix en Côte d’Ivoire

Henri Konan Bédié restera chef l’Etat jusqu’en 1999, avant d’être renversé par un coup d’Etat perpétré par le général Robert Guéï le 24 décembre de la même année. Au gré des crises politiques successives qui vont secouer le pays, il ne cessera de prôner le dialogue et la réconciliation.

Après un rapprochement avec le camp de l’actuel président Alassane Ouattara après la crise de 2011, le Sphinx de Daoukro prendra ses distances en août 2018. Il se présentera par la suite contre son ancien allié à la présidentielle de 2020 et obtiendra un score dérisoire de 1,6% de suffrages contre plus de 94% pour le président sortant. Avec son décès, c’est donc une page de la vie politique ivoirienne qui se referme, et une famille politique qui reste orpheline.