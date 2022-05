CNAMGS: Guy Patrick Obiang Ndong présente à Ossouka Raponda le rapport sur la fiabilisation des fichiers 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 04 mai 2022 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, a accordé une audience au ministre de la Santé et des Affaires sociales Dr. Guy Patrick Obiang. Une rencontre qui intervient dans le cadre de la présentation des résultats du rapport sur la fiabilisation des fichiers de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), en vue de la mise en œuvre du fond 4.

Longtemps confrontée à des problèmes structurels liés à la gestion du flux sans cesse croissant des assurés économiquement faibles, après la mise en place du Fonds 3 conçu lui pour les Gabonais économiquement faibles, le Fonds 4 se dessine comme une dynamique visant à mieux appréhender le remboursement des différentes catégories socioprofessionnelles dont regorgent le Gabon.

Ainsi, la présentation du projet dénommé Fonds 4 avait été opportune pour la CNAMGS. La première étape vers la mise en place de ce Fonds avait pour vocation d’assainir le fichier des assurés gabonais économiquement faibles (GEF). « Le rapport a décelé plusieurs irrégularités et incohérences notamment la présence de Gabonais déclarés économiquement faibles mais pourtant salariés. Aussi, plusieurs d’entre eux n’ont pas été régularisés leurs situations considérablement améliorées », a déclaré Dr. Guy Patrick Obiang.



Il faut dire que le Fonds 4 installe un nouveau cadre légal, avec des critères facilitant l’insertion des travailleurs indépendants, assurés volontaires et étrangers. Une optimisation des prestations sociales pour couvrir tous les besoins en matière de prise en charge médicale des nationaux et étrangers vivant sur le territoire national et désireux d’être assurés à la CNAMGS.