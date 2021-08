CIRMF: les Etats-Unis prêts à accompagner le Gabon en matière de biosûreté et de biosécurité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis au Gabon, Samuel Watson s’est rendu, le mercredi 28 juillet dernier, au Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF) dans la province du Haut-Ogooué. L’objectif de cette visite d’inspection était non seulement de s’enquérir de l’état dudit centre mais également d’identifier les potentiels manquements en matière d’infrastructures et d’équipements.

C’est en compagnie du Pr. Brice Kumulungui, directeur adjoint général du Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville que le chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis au Gabon a procédé à une inspection générale dudit site il y a une semaine. Du laboratoire au centre de primatologie, Samuel Watson a tenu à dresser le diagnostic sur ce dispositif scientifique.

Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la mission du bureau de coopération en matière de sécurité et de défense (OSC) de l’Ambassade des Etats-Unis qui œuvre depuis deux ans pour le renforcement des capacités du CIRMF. Selon ledit centre, il s’agit principalement d’identifier les potentiels manquements en matière d’infrastructures, et d’équipements du Centre Interdisciplinaire de Recherches Médicales de Franceville, est-il indiqué dans le communiqué rendu public via Facebook.



A ce propos, le diplomate américain a rappelé la portée de ce partenariat axé sur la santé et la sécurité. « Cette présence à Franceville des experts américains est un témoignage clair de la forte coopération qui existe entre le Gabon et les Etats-unis », a déclaré Samuel Watson. Toute chose qui concourt à l’atteinte des normes internationales de biosûreté et de biosécurité en laboratoire et aux réglementations sanitaires internationales assignées au CIRMF.