Chéri(e) c’est moi le Chef disponible sur CANAL+ POP 

Engagé depuis plusieurs années dans la promotion des talents africains et du divertissement, CANAL+ a annoncé la diffusion d’un nouveau programme télévisé sur son bouquet. Il s’agit du jeu culinaire « Chéri(e) c’est moi le chef » est retransmise sur la chaîne Canal+ Pop du lundi au vendredi à 18h15.

Réalisée par Sylvain Feldmann, cette nouvelle émission sera exclusivement diffusée sur Canal+ Pop. Produite par Osso Tv de Nelly Belval Obono « Chéri(e) c’est moi le chef », est un jeu culinaire qui a pour ambition de redonner au public le goût de faire la cuisine avec son partenaire. Des recettes accessibles, rapides et savoureuses chez soi et quotidiennement. Une manière d’éloigner le public de la malbouffe et des plats emportés.

Comment se déroule la compétition ?

Chaque jour, Chéri(e) c’est moi le Chef met en confrontation 3 couples qui ont chacun un code couleur particulier. Afin de les distinguer des autres équipes. Rose, bleu et jaune c’est selon. Dès que le coup d’envoi est lancé par le présentateur de l’émission, le Chef John Goffin, les couples se séparent. L’un des partenaires s’isole pour aider celui qui sera au fourneau à l’aide d’une oreillette.

La recette est réalisée dans un temps record. Les conjoints guident et dégustent à l’aveugle les plats et leur attribuent une note variant entre 1 et 10. Tout comme le Chef Goffin. Au terme de la compétition, le couple qui aura la meilleure note remportera un gain de 300 000 FCFA. Si ces derniers ont un esprit compétitif, ils peuvent remettre en jeu leur titre de champion en vue d’augmenter leur récompense.

Ce qu’il faut retenir du jeu et du Chef John Goffin

Le Chef John Goffin est un chef, entrepreneur dans la gastronomie africaine. Sa spécialité est l’afro fusion. Dans son restaurant à Kigali, il met à l’honneur les produits locaux à travers une cuisine moderne et aspirante. Il faut souligner que l’émission montre aux téléspectateurs qu’on peut proposer à sa famille une alimentation saine et variée même en cuisinant rapidement et sans connaissance particulière. L’émission permet ainsi au grand public de redécouvrir de nombreux produits et d’apprendre à les cuisiner.