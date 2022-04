CEMAC: les enjeux de l’intégration régionale au coeur d’une conférence internationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 28 avril l’hôtel Radisson Blu de Libreville a servi de cadre à la conférence internationale intitulée « Les enjeux et instruments de l’intégration régionale en Afrique centrale » organisée par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en partenariat avec la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI). Une rencontre qui aura pour objectif d’échanger sur la problématique de l’intégration régionale en Afrique centrale et la recherche académique africaine sur ce sujet.

Prévu sur deux jours, cet événement est ouvert non seulement aux universitaires et scientifiques mais aussi aux décideurs publics et privés. Ainsi, les participants auront à débattre de trois thématiques notamment l’intégration commerciale, la macroéconomie de l’intégration régionale et l’intégration régionale comme instrument de résilience.

Lors de son discours de circonstance, le président de la Commission de la CEMAC, Pr. Daniel Ona Ondo a tenu à rappeler l’importance que revêt le principe d’intégration. « L’intégration régionale en Afrique centrale représente un important vecteur de promotion de la croissance et du développement pour les Etats de la région », a-t-il relevé.

Ainsi, cette conférence se propose d’explorer des questions telles que l’intégration de la CEMAC: mesure et suivi; de discuter des politiques macroéconomique avec à terme, l’objectif de faire un état des lieux du programme des réformes économiques et financières, et enfin la perception de la région d’Afrique centrale comme espace et outil de facilitation de la transformation structurelle.