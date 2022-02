Capellogate: le Coach de Tennis Dandhy Poaty écroué pour pédophilie 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Cité dans l’affaire de pédophilie dans le sport gabonais et plus particulièrement dans le monde du tennis, le coach Dandhy Poaty a finalement été écroué, le vendredi 25 février dernier, à la maison d’arrêt de Libreville sise au quartier Gros bouquet. Encadreur réputé incontournable, ce dernier aurait abusé sexuellement de plusieurs jeunes sportifs à qui il aurait promis un avenir doré et une progression éclair.

Au terme d’un court entretien avec le juge d’instruction, Dandhy Poaty a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. C’est l’information donnée par une source judiciaire qui dénonce des « balbutiements répétés » de l’encadreur de tennis dans sa déposition. De quoi attiser les doutes du magistrat qui l’a inculpé pour « d’agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans » et de « chantage ». Deux chefs d’accusation assez graves.

Suspecté depuis des années par des parents au fait des agissements peu orthodoxes de ce denrier sur leurs enfants, Dandhy Poaty a reçu le coup de grâce quand le journaliste d’investigation français Romain Molina s’en est mêlé. En effet, s’en est suivie une interpellation spectaculaire le 24 janvier 2022 en compagnie de son acolyte, lui aussi présumé pédophile, Jean Komi Vivon. Si d’aucuns pensaient qu’une relaxe interviendrait comme ce fut le cas pour Serge Ahmed Mombo, la suite a été différente.



Après avoir reçu des témoignages sous anonymat, les enquêteurs ont alors saisi le parquet de Libreville pour plus de diligence. La suite est désormais connue de tous. Avec cette mise sous mandat de dépôt, la Prison centrale de Gros bouquet voit s’agrandir sa liste de détenus présumés pédocriminels dans le « Capellogate ». Avant lui, Patrick Assoumou Eyi dit Capello, Triphel Mabicka alias coach Kolo, Franz Orphée Mikala Bika et Martin Aveira alias Maître Chaka, ont été placés en détention préventive.