CAN U23 : cohésion et concentration pour les Panthères du Gabon

Qualifié à la suite d’un long feuilleton devant les instances de la Confédération africaine de football (CAF) orchestré par le recours superflu de l’équipe du Cameroun, les Panthères du Gabon U23 du coach Saturnin Ibela ont foulé la terre marocaine le lundi 12 juin dernier confirmant bel et bien sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations U23 TotalEnergies. À cet effet, la jeune équipe gabonaise a procédé à sa première séance d’entrainement ce mercredi 14 juin 2023 sous le sceau de la détermination.

En effet, c’est dans les locaux du Complexe sportif Sidi Mohammed de Casablanca que les Panthères U23 ont posé leur logistique pour la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations U23 TotalEnergies se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023 dans les villes de Rabat et Tanger, au Maroc. Occasion pour le sélectionneur nationale de procéder non seulement à une remise à niveau physique, mais surtout explorer de nouvelles stratégies.

Se voulant très pédagogue, l’ancien entraîneur du Djoliba entend monter une équipe qui pourra aller très loin dans la compétition. Pour ce faire, il peut compter sur des jeunes joueurs très motivés, mais qui jusqu’alors affiche une cohésion qui peut faire la différence lors de la compétition. Au terme de ces séances d’entrainement, Saturnin Ibela devrait tout naturellement la liste des joueurs qui affronteront l’équipe du Mali.

Pour rappel, huit équipes participent au tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d’été de Paris 2024. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, est logé avec le Ghana, le Congo et la Guinée. Le groupe B comprend l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Après avoir brillamment abrité l’édition de la WAFCON, édition féminine de la Coupe d’Afrique des Nations, les villes de Rabat et Tanger abriteront la Coupe. Pour le groupe A les rencontres auront lieu au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, ceux du groupe B se tiendront au Grand stade de Tanger.