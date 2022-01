CAN 2021: Denis Bouanga, une panthère blessée et revancharde

Ecouter cet article Ecouter cet article

Moyen face aux Comores, sorti dès la 57ème minute de jeu contre le Ghana et absent face au Maroc, l’attaquant international gabonais Dénis Bouanga est revanchard. Blessé de n’avoir pas pu aider ses coéquipiers à l’emporter et ainsi empocher la première place d’un groupe C présenté comme le groupe de la mort, le joueur de l’AS Saint-Étienne devrait retrouver le onze de Neveu avec une volonté décuplée.

Disponible, volontaire, engagé, c’est un Denis Bouanga retrouvé qu’ont pu voir tous ceux présents à l’entraînement des Panthères du Gabon ce jeudi à Yaoundé. Revanchard, l’attaquant des Verts de l’AS Saint-Étienne a affiché une volonté à toute épreuve à quelques jours du match déjà décisif, des Panthères du Gabon face aux Etalons du Burkina-Faso.

En effet, moyen face aux « Cœlacanthes » des Comores, sorti très tôt dans le match face au « Black stars » du Ghana après une prestation insipide, puis testé positif au covid-19 et absent face au Maroc, l’attaquant des Verts entend redorer son blason ce dimanche, lui qui doit désormais faire avec la concurrence d’un Jim Allevinah au top de sa forme.

Bien décidé à refaire son entrée dans le onze de Patrice Neveu qui pourra également compter sur les retours d’Ulrich Eneme Ella, David Sambissa et Sidney Obissa désormais aptes après quelques jours de mise à l’écart, Denis Bouanga devrait continuer de performer à l’entraînement d’ici ce dimanche. Toute chose qui devrait ajouter une arme offensive de plus contre les Etalons.