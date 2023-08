Cameroun : « Koto et Kengue » et le « Chic, le Choc et l’Echec » sélectionnés au festival Écrans noirs

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sur la page Facebook du Festival Ecrans Noirs que l’annonce a été rendue publique ce samedi 5 août 2023. En effet, pour cette 27ème édition le film « Koto et Kengue : les descendants » de Vincent Mbindzou et la série le « Chic, le Choc et l’Échec » de Jérémie Tchoua ont été sélectionnés dans les catégories long métrage Afrique Central et série.

Le cinéma gabonais semble être parti pour tutoyer les sommets. Et pour cause, depuis ces derniers mois, les productions gabonaises et même les acteurs ne cessent de remporter des trophées et de participer à de grands festivals. Une confirmation de la passion et du travail abattu par ces professionnels du 7 ème art vert-jaune bleu.

Le Gabon sélectionné dans deux catégories

Placé sous le thème « Le cinéma en Afrique : Toujours une école du soir ? », l’événement qui se tiendra du 14 au 24 octobre 2023 à Yaoundé verra la participation du Gabon. Au nombre des sélectionnés, on peut citer le film de drame fantastique « Koto et Kengue : les descendants » du réalisateur Vincent Mbindzou sorti le jeudi 25 mai 2023 à l’Institut français de Libreville, qui concourt dans la catégorie long métrage Afrique Central.

La série à succès de Jérémie Tchoua «Chic, le Choc et l’Échec» sera quant à elle dans la catégorie Série. Une bonne nouvelle pour cette jeune équipe après sa participation à la 28ème édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou et à Dakar Series. C’est donc face à d’autres pointures panafricaines que les panthères vont devoir s’affirmer.

« Koto et Kengue » et le « Chic, le Choc et l’Echec » en pole position !

Il faut dire que le Festival Ecrans noirs n’est pas inconnu pour les acteurs culturels du Gabon, car plusieurs Gabonais ont déjà été récompensés à cet événement. On peut compter la réalisatrice gabonaise Samantha Biffot qui avait su tirer son épingle du jeu avec son œuvre « Mami Wata: le mystère d’Iveza », en occupant la première place à la 25ème édition en 2021.