N’étant pas en odeur de sainteté avec son ancienne équipe, l’artiste Shan’l a tout bonnement été mise en marge des concerts. Hasard ou représailles, l’interprète de « Tchizambengue » aurait décidé de s’exiler à Abidjan où elle semble s’être relancée sous la bannière de Sony Music Côte d’Ivoire.

Dans l’optique de booster sa carrière descendante, Shan’L aurait trouvé refuge dans l’industrie musicale ivoirienne. Entre la rupture avec Direct Prod, la sortie de son titre « Commando » le 28 février 2023 qui n’a pas fait l’unanimité auprès des mélomanes, la Kinda recouvre sa santé artistique. Son retour en studio en est la preuve.

Un retour en grande pompe?

Déjà en distribution à Sony, l’auteure-interprète est passée à la vitesse supérieure. En effet, la kinda primée à plusieurs reprises a été « transférée à Sony Music Afrique ». Ce qui ressort d’un communiqué de son ancienne maison de production Direct Prod daté du lundi 31 juillet 2023.

Une nouvelle bien accueillie par ses fans qui rêvaient de voir Shan’l reprendre du poil de la bête. Pour sa part, L’artiste avait déjà fait l’annonce. On peut l’apercevoir avec des artistes ivoiriens. La kinda en chef a déclaré « ça bosse fort en studio… de belles choses arrivent ».

Babi le nouvel eldorado d’Afrique francophone?

C’est en tout cas la question qu’on pourrait se poser. Depuis quelque temps, bon nombre de personnalités publiques prennent la décision de poursuivre leur carrière en Côte d’Ivoire. Et ce pour diverses raisons. On note Youssoupha, Black M, les influenceuses camerounaises Diana Bouli et Stépanelle.

Pour ce qui est du Gabon, les artistes tels que Créol, Arnold Djoud ont été en terre ivoirienne pour se faire connaître. Un pèlerinage indispensable à l’heure de l’industrialisation de la musique africaine. Notons que Shan’l n’est pas inconnue au bataillon auprès du public ivoirien qui apprécie le talent de la panthère.