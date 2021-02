Arise IIP s’entoure d’un prestigieux comité consultatif pour accélérer sa croissance

Récemment restructuré en trois verticales distinctes séparées en fonction de leur cœur de métier, ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) entend aller encore plus loin dans sa stratégie de développement. Pour preuve, l’entité co-fondée par Gagan Gupta, vient d’annoncer la création d’un prestigieux comité consultatif composé d’éminents leaders des secteurs public et privé dont l’expérience et les compétences combinées permettront de façonner et d’accélérer la stratégie de croissance.

En effet, engagé dans la transformation économique du continent, Arise vient de s’entourer d’un conseil composé notamment de Laureen Kouassi-Olsson dirigeante expérimentée dans le secteur des services financiers en Afrique, Momar Nguer conseiller principal du PDG de Total, ou encore Carlos Lopes ancien dirigeant de la Commission économique pour l’Afrique.

Outre ces trois éminences grises, Arise s’est également entouré de Colin Coleman et Bruno Delaye, respectivement ancien PDG Afrique subsaharienne chez Goldman Sachs et ancien diplomate français de haut rang. Au final, l’opérateur présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ), entend donc à travers cette nouvelle vision stratégique, continuer à déployer avec succès sa stratégie de croissance.



D’ailleurs, en commentant ce nouveau virage, Gagan Gupta a indiqué que « l’expertise combinée de ces leaders dans les domaines clés de la finance, du commerce et des relations gouvernementales, jouera un rôle précieux dans l’orientation des décisions stratégiques », un comité qui du reste, devrait aider Arise à « saisir de nouvelles opportunités afin de réaliser des projets à grande échelle qui transformeront les chaînes de valeur locales et l’industrialisation de manière durable ».