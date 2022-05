Ali Bongo reçoit le rapport circonstancié sur le conflit territorial entre le Gabon et la Guinée-Équatoriale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 11 mai 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo a reçu en entretien la Commission de la République gabonaise auprès de la Cour internationale de justice dans le cadre du contentieux territorial opposant le Gabon et la Guinée-Equatoriale. Il était question pour les membres de cette commission de remettre au président de la République le rapport circonstancié sur ce dossier qui perdure depuis des dizaines d’années.

En effet, cette rencontre s’inscrit dans la droite ligne de la procédure entamé auprès de organe judiciaire des Nations-Unies siégeant à La Haye, aux Pays-Bas ce conformément à l’ordonnance de la Cour du 7 avril 2021 précisant l’ordre de dépôt des mémoires des parties ainsi que les délais de dépôt desdits mémoires. A noter que c’est le 5 mais dernier que la partie gabonaise a déposé son mémoire et produit ses arguments concernant ce dossier.

La délégation conduite par Dr. Marie- Madeleine Mborantsuo, agent de la République Gabonaise et ses Co-agents et membres, parmi lesquels Guy Rossatanga Rignault et Guillaume Pambou Tchivounda a procédé à la remise du rapport circonstancié sur ledit dossier. Il était également question de faire le compte-rendu des arguments de défense présentés dans ce contre-mémoire.

Par ailleurs, la procédure juridictionnelle à soumettre devant la Cour Internationale de Justice de la Haye a également été au centre des échanges entre les deux parties. Pour rappel, la souveraineté de ces îles querellées remonte à 1972 et depuis mars 2021 les deux pays ont décidé de régler ce différend devant la Cour Internationale de Justice.