Affaire Zibi Abeghe: confirmation de la peine par la Cour d’appel

Après plusieurs renvois souvent non motivés, la Cour d’appel Judiciaire de Libreville a confirmé ce lundi 1er mars 2021, la peine de 6 ans de prison de l’ancien député du 2eme siège du Haut-Ntem dont Minvoul est le chef-lieu. En effet, Bertrand Zibi Abeghe devra, selon les magistrats, purger toute sa peine derrière les barreaux. Ses avocats entendent se pourvoir en cassation.

C’est assurément un coup d’épée dans l’eau que vient de prendre comme décision la Cour d’appel Judiciaire de Libreville à propos de la requête de Sieur Bertrand Zibi Abeghe, incarcéré depuis septembre 2016 à la prison centrale de Gros-Bouquet. Et pour cause, le mental de l’ancien élu de Minvoul s’est sans aucun doute renforcé au vu des différents renvois que sa défense a essuyés ces derniers temps.

Ce matin, après plus d’un an d’attente, la Cour d’appel a enfin décidé de se prononcer en confirmant la peine prononcée par le tribunal correctionnel en juillet 2019 pour « instigation aux violences et voies de fait et détention illégale d’armes à feu ». Bertrand Zibi Abeghe avait alors écopé de 6 ans d’emprisonnement. La dernière prorogation annoncée le lundi 22 février dernier aura donc donné le temps aux magistrats de s’y pencher de manière conséquente.

Joint au téléphone par Gabon Media Time, une source familiale a regretté l’issue de cette bataille juridique. « C’est une condamnation inique alors je ne répondrais pas à cette question car seul Dieu a le contrôle. Il est le maître du temps et des circonstances », a déclaré notre source.

Pour l’heure, les conseils de celui qui avait spectaculairement démissionné du Parti démocratique gabonais (PDG), semblent engagés à se pourvoir en cassation pour obtenir un jugement juste et équitable. Sans quoi, le détenu le plus célèbre du Gabon attendra d’être libre en 2022.