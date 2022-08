Aaron Boupendza «J’ai le droit de choisir où je veux jouer»￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Très discret depuis l’annonce de son transfert surprise vers le club saoudien d’ Al Shabab, Aaron Salem Boupendza a, par le biais d’une publication faite sur son compte Facebook, décidé de sortir de sa réserve. En effet, l’international gabonais de 26 ans a tenu à rappeler qu’il joue pour de l’argent et qu’il jouissait d’un libre arbitre sur ses choix.

Si d’aucuns n’ont pas hésité à pointer du doigt les choix de carrière quelque peu étranges de Aaron Salem Boupendza après son envol vers le golfe persique, l’intéressé semble ne pas partager ces avis. Pour le numéro 9 des Panthères du Gabon sur qui repose la lourde charge de succéder à Pierre-Emerick Aubameyang, il est hors de question de débattre sur ses choix.

« J’ai le droit de choisir où je veux jouer », a-t-il froidement rappelé à ses détracteurs et les observateurs du football. De quoi signifier que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et ne devraient pas donner lieu à une remise en cause de son potentiel. Il faut dire qu’à 26 ans, tout est encore possible et surtout rattrapable. Aaron Salem Boupendza a rappelé qu’à l’instar de tout métier, le football est un travail.

« On me critique d’être venu en Arabie Saoudite. Les footballeurs sont comme n’importe quel autre travailleur, nous voulons gagner de l’ argent et aider nos familles. Je viens d’une famille modeste au Gabon, je fais ça pour eux. J’encaisse ce que je reçois parce que je l’ai mérité », a-t-il conclu. Le ton est d’ores et déjà donné. Reste donc au footballeur de mouiller le maillot sur le terrain.