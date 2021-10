Zouheir Jorio désormais à la tête de Moov Africa Gabon Telecom

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si dans l’opinion l’information est quelque peu passée sous silence, le changement de tête chez le leader du secteur des télécommunications est bien effectif depuis un peu plus d’un mois. En effet, Abderrahim Koumaa qui occupait jusqu’à lors la tête de la direction générale de Moov Africa Gabon Telecom a été remplacé par Zouheir Jorio.

arrivé en fin de mission, après sept années passées à la tête de la filiale gabonaise du groupe marocain des télécoms Abderrahim Koumaa, a bien passé les rênes de l’opérateur des télécommunications à son compatriote Zouheir Jorio. L’arrivée de ce dernier coïncide avec l’ambition affichée par Moov Africa Gabon Telecom d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire.

Titulaire d’un diplôme en marketing, obtenu à l’université de Laval au Québec au Canada, le nouveau patron de Moov Africa Gabon Telecom n’est pas un novice dans le secteur des télécoms. Avant sa nomination au Gabon, il a tour à tour occupé les fonctions de responsable de la division terminaux et cartes (2003 et 2012), responsable de la division réseau direct (2012-2013), délégué régional entreprise (2013 à 2015), directeur de région en 2015 au sein de Maroc Telecom et de directeur général de Mauritel, la filiale du groupe en Mauritanie.

Le principal challenge de Zouheir Jorio est le renforcement de son réseau à l’intérieur du pays. L’opérateur prévoit investir plus de 10 milliards de FCFA entre 2021 à 2022. Le programme d’investissement, dévoilé en juillet dernier, cible 141 villages et 600 km d’axes routiers. Il permettra d’apporter le haut débit aux populations et de réduire davantage la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales.