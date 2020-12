Zone de libre-échange continentale: les pays africains planchent sur une entrée en vigueur en janvier 2021

Ce samedi 05 décembre 2020, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a pris part, par visioconférence, au XIIIème Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Une rencontre qui a permis aux chefs d’Etat et représentants des Etats membres de l’Union africaine (UA) de faire le point de l’entrée en vigueur de la ZLECAF pour janvier 2021.

Ce sommet qui a réuni chefs d’Etat et de gouvernement, partenaires au développement, Observateurs et et organisations de la société civile, était l’occasion de faire le point de l’état d’avancement du projet de mise en place de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf) lancé le 21 mars 2019 lors du Sommet extraordinaire de l’UA à Kigali, au Rwanda. En effet, malgré un contexte particulièrement difficile du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette zone présente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d’élargir l’inclusion économique en Afrique.

Cette plateforme continentale d’échanges commerciaux, place ainsi l’Afrique, comme un centre d’opportunités et d’investissements pour un vaste marché représentant plus de 1,2 milliard de consommateurs. Un marché sur lequel le Gabon entend jouer un rôle majeur conformément aux engagements du numéro un gabonais et qui constitue une opportunité dans le processus de diversification du Gabon.

Ainsi, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont chacun en ce qui les concerne, fait le point dans leurs allocutions, sur les actions menées dans leurs pays respectifs, pour rendre opérationnel le démarrage des échanges commerciaux dès le 1er janvier 2021. Ils procéderont d’ailleurs, dans le cadre de cette rencontre, au Sommet, à l’adoption des instruments juridiques de la ZLECAF.