ZLECAF: Yves Fernand Manfoumbi élu à la présidence du Conseil des ministres du Commerce

Ce 25 juillet 2022 s’est ouvert à Accra au Ghana la 9ème réunion du Conseil des ministres de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF). Une rencontre qui a vu l’élection de Yves Fernand Manfoumbi à la présidence du Conseil des ministres où il remplace à ce poste son homologue sud-africain Ebrahim Patel pour un mandat d’un an.

C’est un véritable succès diplomatique que vient de réaliser le Gabon ce lundi 25 juillet 2022. En effet, la Zone de libre-échange continentale africaine a un nouveau Président du Conseil des ministres du Commerce en la personne de Yves-Fernand Manfoumbi qui a été élu à l’ouverture de la 9ème réunion du Conseil des ministres de ladite zone. Durant son mandat, ce dernier devra s’atteler à la dynamisation de cette organisation, lancée en janvier 2021 et travailler à la mise en œuvre des mesures visant à rendre effective cette zone.

Il faut souligner que cette réunion sera consacrée à l’examen et l’adoption des recommandations et des résolutions issues de la 11e réunion du comité des hauts fonctionnaires chargés du commerce de la ZLECAF, tenue durant la période allant du 20 au 23 juillet, ayant trait au commerce des marchandises et des services, à l’investissement et aux droits de la propriété intellectuelle. Il sera procédé également à l’examen des rapports de la commission des litiges et la commission des directeurs généraux des douanes, outre la promulgation des résolutions nécessaires pertinentes.



Lors de son allocution, le ministre du Commerce s’est réjouit de la volonté affichée par les 54 États membres d’accélérer la mise en place des stratégies-pays de mise en œuvre de la ZLECAF et la création des comités nationaux. « Ces instruments que nous rendons publiques sont de véritables cadres structurants de nos politiques économiques. Ils doivent pouvoir garantir à notre secteur privé toutes les conditions nécessaires de l’éclosion d’un véritable écosystème entrepreneurial compétitif et à forte valeur ajoutée, favorisant ainsi la création d’emplois durables », a-t-il indiqué.