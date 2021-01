Zlecaf: mise en place d’un bureau d’information à la ZERP de Nkok

Dans le but de vulgariser l’information autour de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) entrée en vigueur le 1er janvier dernier, le ministère du Commerce et celui de la Promotion des investissements, ont ouvert un bureau d’information à la ZERP de Nkok le 13 janvier dernier. Axé sur la promotion et la vulgarisation de l’Accord de libre-échange, ce bureau devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux acteurs installés dans cette zone économique spéciale.

L’initiative est louable. Alors que le Gabon travaille à l’élaboration d’un plan d’action opérationnel axé sur les opportunités qu’offre la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), les ministères du Commerce, de la Promotion des investissements et l’Autorité Administrative de la ZERP de Nkok, viennent d’ouvrir un bureau dédié à cette zone dont l’objectif à terme, est de faire profiter à chacun des pays signataires de nouveaux débouchés.

En effet, niché en plein coeur de la Zone économique à régime privilégié de Nkok (ZERP de Nkok), ce bureau ouvert le 13 janvier dernier et destiné à la promotion et la vulgarisation de l’Accord de libre-échange, devait notamment permettre aux opérateurs évoluant dans cette zone franche, d’entrevoir de manière pratique les opportunités qu’offre cet accord. Opportunités allant de l’ouverture d’un marché de plus d’un milliard de personnes, à l’échange de techniques et outils de production.

Avec en ligne de mire, la possibilité de rendre les produits made in Gabon plus compétitifs sur les marchés internationaux, cette Zlecaf que tentera de rendre plus attractive ce bureau dédié, devrait donc, si l’on s’en tient à la volonté commune, permettre de booster les échanges commerciaux intra-africains. Chargée d’accompagner quotidiennement les acteurs économiques, ce bureau devrait ainsi leur fournir des informations essentielles.