ZLECAF: le Conseil des ministres du Commerce pour une accélération des échanges commerciaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Accra, la capitale du Ghana a accueilli le lundi 25 juillet 2022 la 9ème réunion du Conseil des ministres de la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF) qui réunissait l’ensemble des États membres de ladite zone. Une rencontre axée sur l’examen et l’adoption des recommandations et des résolutions issues de la 11ème réunion du comité des hauts fonctionnaires chargés du commerce mais qui a permis d’aborder la question du lancement des échanges commerciaux.

C’est en présence de la vice-présidente de la Commission de l’Union africaine Monique Nsanzabaganwa et du secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene que s’est tenue cette réunion du Conseil des ministres de ladite zone. Il était question pour les participants à cette rencontre de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations des hauts fonctionnaires chargés du commerce.

Des recommandations ayant trait au commerce des marchandises et des services, à l’investissement et aux droits de la propriété intellectuelle. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAF 54 Etats membres de l’Union africaine ont signé l’Accord portant création de la ZLECAF et sont en négociation d’un certain nombre protocoles. Ces derniers portent notamment sur le commerce des marchandises; les services; le règlement des différends et les négociations.

Prenant part à ces assises, le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi, qui assure la présidence du Conseil des ministres, a invité les Etats à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité de la ZLECAF sur le continent. D’ailleurs, dans cette optique, le Conseil ministériel a émis des directives politiques nécessaires aux négociateurs pour la finalisation des questions en suspens, notamment le lancement des échanges commerciaux dans le cadre de cette zone.