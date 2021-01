ZLECAF: la commercialisation des produits agricoles gabonais au coeur de l’échange entre Mbadinga Madiya et Hervé Omva

Le mardi 26 janvier dernier, le ministre du Commerce des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie Hugues Mbadinga Madiya a reçu en audience le coordonnateur des programmes du Centre de Recherche pour le Développement International (IDRC Africa) Hervé Omva. Il a été question pour ce dernier de faire le point sur les différentes actions menées par celle-ci au membre du Gouvernement.

Cet échange fructueux, a donné l’opportunité aux deux personnalités de s’accorder sur d’éventuelles solutions pour une meilleure commercialisation des produits agricoles gabonais résultant des différentes structures agricoles pilotées par IDRC Africa tant sur le plan national, continental qu’international. Cette volonté de mettre en évidence la production et la commercialisation des produits gabonais au-delà de nos frontières nationales intervient après la mise en service de la ZLECAF.

En vigueur depuis le 01 janvier 2021, cet espace constitue une véritable opportunité pour l’économie gabonaise notamment en matière d’échange commercial. l’Accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine, signé le 21 mars 2018, à Kigali, au Rwanda, ambitionne de faire de l’Afrique le plus grand marché unique au monde, avec comme objectif la réduction des barrières douanières et la promotion des échanges intra-africains.

Prenant connaissance de la mise en œuvre d’un programme d’actions dans le secteur agricole, Monsieur Hugues Mbadinga Madiya s’est engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes investisseurs en la matière, et prévoit dans ce sens de démarrer sans plus attendre le 08 février prochain des activités dont seront bénéficiaires les jeunes dudit secteur.