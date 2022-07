ZES de Nkok: les pays membres des PFBC s’imprègnent du modèle gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 6 juillet 2022, le ministre des Eaux et forêts le Prof. Lee White accompagné d’une importante délégation des membres des Parties du partenariat des forêts du bassin du Congo (PFBC) a effectué une visite dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok. Objectif, inspecter les différentes usines de transformations de bois implantées dans cet espace économique.

C’est en présence du ministre britannique de l’Environnement International et du Pacifique, Zac Goldsmith, du ministre centrafricain de l’Agriculture et du Développement Rural, Eric Rokosse Kamot, des représentants des gouvernements des pays des PFBC, que le membre du gouvernement a effectué une visite de la ZES de Nkok. Il était question pour les membres des PFBC de constater l’évolution du parc à bois des usines spécialisées dans les 1ère, 2ème et 3ème transformations de bois notamment Africa view natural resources, et Starply.

Ainsi, ces derniers ont visité également le Centre d’exposition de la ZES et l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS). Occasion pour le ministre des Eaux et forêts de promouvoir d’une part, la politique environnementale du Gabon impulsée par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, et de valoriser le savoir-faire du pays en matière d’exploitation durable des forêts. « Les pays de la sous-région s’imprègnent de l’exemple du Gabon qui a adopté une décision forte en interdisant d’exporter le bois sous forme de grumes. Ceci permettra d’exploiter la forêt du Bassin du Congo durablement afin de la préserver et au profit de nos populations ». a-t-il déclaré.

D’ailleurs le ministre britannique de l’Environnement International et du Pacifique, Zac Goldsmith a félicité le Gabon pour cet exploit réalisé à travers cette zone à fortes opportunités. « Le Gabon a réussi à concilier la protection de ses forêts avec la création d’emplois et le développement économique. La zone économique en est un témoignage ». a-t-il indiqué. Il faut souligner que, la ZES de Nkok, fruit d’un partenariat public-privé entre la société Arise IIP et l’État gabonais, est considérée comme une référence mondiale.

