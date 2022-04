ZES de Nkok: la RDC veut s’inspirer du modèle gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 26 avril 2022 une délégation de la République démocratique du Congo (RDC) conduite par le vice-Premier ministre en charge de l’environnement et développement durable Eve Bazaiba a effectué une visite au sein de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok. Objectif, s’imprégner du fonctionnement de cet espace économique avec pour ambition de s’inspirer de ce modèle qui a fait ses preuves.

En effet, c’est accompagné des responsables de GSEZ, partenariat public/privé (PPP) conclu entre ARISE IIP et le gouvernement gabonais que le membre du gouvernement de la République démocratique du Congo a visité plusieurs entreprises installées dans ce pool économique. Une descente qui s’inscrit dans la volonté des autorités de ce pays frère de s’imprégner du fonctionnement de cette zone.

Ainsi, les officiels congolais ont visité tour à tour Star PLy, entreprise spécialisée dans la 3ème transformation du bois; Jia Ming Plastics, qui opère dans le recyclage des bouteilles en plastique. La délégation a également visité le parc à bois et le Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Nkok mais aussi au Tracer de Nkok, « bureau indépendant de certification et de traçabilité », destiné à vérifier la conformité des grumes de bois transformées.

Il faut souligner qu’à travers cette excursion à Nkok, la délégation de la République démocratique du Congo a voulu toucher du doigt la réussite du Gabon en matière de création de ZES, pour s’en inspirer par la suite. En effet, pour développer l’économie locale, la RDC a lancé, en novembre 2020, la construction de la première ZES dans la commune de Maluku à Kinshasa. Au total, six zones franches seront construites, avec pour objectif d’attirer les investissements étrangers et de stimuler la création d’entreprises.