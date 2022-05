ZES de Nkok: Evergreen Gabon obtient la certification FSC «Chain of Custody»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Installé dans la Zone économique à régime privilégié de Nkok (ZES) depuis 2016, Evergreen Gabon, société spécialisée dans la 2e transformation vient d’obtenir la certification FSC™ « Chain of Custody (COC) » pour une durée de 5 ans. Une certification qui témoigne de l’engagement de cette entreprise en matière de respect des procédures Qualité, hygiène, sécurité et environnement.

C’est par le biais d’un communiqué de la Gabon Special Economic Zone (Gsez) que l’annonce de cette nouvelle performance a été faite et qui place désormais cette entreprise contrôlée par des capitaux indiens comme l’une des sociétés certifiées FSC™ COC. Il faut dire que le système de certification FSC est le seul suffisamment exigeant face aux enjeux des marchés des produits forestiers, de plus en plus mondialisés et intégrés.

Toute chose qui dénote de la rigueur qui guide l’activité de Evergreen Gabon et son engagement en faveur de l’exploitation durable de la forêt. « Grâce à la mise en place d’un certain nombre de procédures et de fonctionnements, la mise en place d’un service QHSE [Qualité, hygiène, sécurité et environnement] pour former à la sécurité et santé au travail et le contrôle conformité des machines avec l’Aganor, Evergreen Gabon fait aujourd’hui partie des sociétés certifiées FSC™ COC, qui font la fierté de Gsez et le rayonnement du Gabon à l’international », explique la Gsez.

Pour rappel, Evergreen Gabon est une société spécialisée dans la 2ème transformation où elle produit et commercialise des feuilles de placage exclusivement en bois d’Okoumé, à destination des sociétés opérant sur la zone, mais exporte également ses produits vers les marchés européens et asiatiques.