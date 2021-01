ZERP de Nkok: un accord pour la mise en œuvre du cadre de Gestion Environnemental et Social

Réunis ce vendredi 22 janvier en marge de l’inauguration d’une usine de traitement et de recyclage de déchets plastiques, les responsables de la D.G.E.P.N, de la D.G.T.M.O.E, et ceux de l’Autorité Administrative de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok, ont procédé à la signature d’un protocole d’accord. Axé sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement, celui-ci devrait permettre « de s’assurer du respect des exigences légales en la matière ».

Si l’inauguration de l’usine du chinois Jia Ming Plastics Manufacturing LTD (J.M.P.M) était le principal centre d’intérêts de la visite des ministres de la Promotion des investissements et des Eaux et Forêts ce vendredi dans la ZES de Nkok, un autre fait marquant pouvait également être mis en lumière. Réunissant notamment les responsables de la D.G.E.P.N, de la D.G.T.M.O.E, et ceux de l’Autorité Administrative de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok, celui-ci a permis la signature d’un protocole d’accord de mise en œuvre du cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES).

En effet, dans un environnement où se mêlent un certain nombre de dérives à la fois sociales et environnementales, le ministère des Eaux et Forêts a pris l’initiative « d’encadrer les entreprises actuelles ou futures dans la conformité environnementale et sociale afin de s’assurer du respect des exigences légales en la matière » comme l’a souligné le chef de ce département, le Pr. Lee White. La présence autour de cette table, des responsables de l’Environnement, du Travail et de l’Autorité administrative de Nkok, était d’ailleurs un signal fort.

Conclu pour une période de trois ans renouvelable entre les parties, cet accord qui a pour but de limiter les nuisances et pollutions tout en garantissant la performance environnementale et un climat favorable à l’investissement, prévoit notamment la mise en place d’un comité technique de mise en œuvre et de suivi. Une initiative là encore, destinée à veiller à ce qu’une gestion et un suivi rigoureux des enjeux environnementaux et sociaux, soient appliqués à toutes les activités et entités au sein de la ZERP Nkok.