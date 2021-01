Zerp de Nkok: le chinois Jia Ming Plastics injecte 1 milliard pour une usine de recyclage de plastique

Les problématiques du recyclage, du tri et de l’économie d’énergie au Gabon, pourraient dans les prochains mois trouver un début de solution. C’est ce que laisse penser l’inauguration ce vendredi 22 janvier par les ministres des Eaux et Forêts et de la Promotion des investissements, d’une usine d’une superficie de plus de 6700 ㎡ située dans la Zone Économique Spéciale de NKOK. Usine entièrement financée par le Chinois Jia Ming Plastics Manufacturing LTD (J.M.P.M).

A-t-on assisté ce vendredi 22 janvier 2021 au début d’une nouvelle ère pour l’économie circulaire au Gabon? C’est la question que l’on serait tenté de se poser au regard de l’inauguration par le ministre des Eaux et Forêts Lee White et sa collègue de la Promotion des investissements Carmen Ndaot, d’une usine de recyclage de plastique et autres dérivés dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de NKOK.

D’une superficie de plus de 6700 ㎡, cette usine financée à hauteur d’un milliard de FCFA par le Chinois Jia Ming Plastics Manufacturing LTD (J.M.P.M), devrait en plus de générer des emplois, favoriser la résolution de la problématique liée à la collecte, au tri, au recyclage, et à terme à l’économie d’énergie. Autant dire qu’elle pourrait jouer un rôle de catalyseur dans le développement de l’économie verte tant prônée par l’exécutif.

Soulignant également le caractère attractif d’une ZES de Nkok qui fait de plus en plus d’émules, le déploiement de cette usine pourrait ouvrir la voie à des économies substantielles pouvant être réalisées en matière de production de nouvelles matières plastiques. Par ailleurs, offrant des débouchés durables dans de nombreux domaines, la valorisation des déchets plastiques offre des économies conséquentes en matière de ressources naturelles, d‘énergie et de CO2.