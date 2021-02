Woleu-Ntem: Ossouka Raponda offre du matériel médical pour renforcer la lutte contre la Covid-19

Ce dimanche 31 janvier 2021, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé à une remise d’un important lot de matériel médical au centre hospitalier régional d’Oyem dans la province du Woleu-Ntem. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des départements sanitaires du pays.

Ce périple du chef du gouvernement qui a débuté à la cathédrale Saint-Charles-Lwanga, où elle a assisté à la cérémonie d’ordination de 4 prêtres et de 4 diacres présidée par l’Archeveque d’Oyem Mgr Jean-Vincent Ondo Eyene, s’est poursuivi au Centre hospitalier régional d’Oyem (CHRO). C’est dans l’optique de renforcer les moyens de riposte à la Covid-19 dans cette partie du pays, qu’elle a en présence du Gouverneur de la province et du représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), procédé à la remise d’un lot de matériel médical.

Du matériel médical composé essentiellement de lits, de respirateurs et d’ appareils d’imagerie. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des départements sanitaires du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Ivindo qui ont été approvisionnés en médicaments et matériel médical.

Dans le même élan de santé et de solidarité, Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé au lancement de la campagne « Zéro palu, je m’engage » dans la province du Woleu-Ntem avec en plus la dotation de plusieurs lots de moustiquaires imprégnées en présence des responsables du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Pour un partage équitable et effectif au sein de la communauté oyemoise , ces lots de moustiquaires ont été répartis dans l’ensemble des différentes structures sanitaires de la province et seront distribués gratuitement aux femmes enceintes qui iront consulter dans les hôpitaux et centres de santé publique de la localité.

Bien que ces actions du gouvernement sont à saluer, il est tout de même légitime de se demander qu’en sera-t-il pour les autres localités du pays en matière de santé lorsqu’on sait que certains centres de santé et dispensaires comme celui de Malinga, Aboumi, Mimongo entre autres manquent cruellement de matériel médical.

Par Joyce Marla Djokounda

Stagiaire